Van Nieff en Payne zijn hun basisplek kwijt tegen FC Utrecht

Samir Memisevic (links) eerder dit seizoen tegen Heracles Almelo (Foto: JK Beeld)

De door FC Groningen zelf opgeleide Yoëll van Nieff en Desevio Payne zitten zaterdag op de bank bij de wedstrijd met FC Utrecht. Juninho Bacuna is geschorst, Tom van Weert geblesseerd.

Samir Memisevic, Jason Davidson en Tom Hiariej staan in de basis. Dit was in de eerste wedstrijden van het voetbalseizoen ook het geval.



De uitwedstrijd bij Willem II (2-1 nederlaag) eind oktober was voor trainer Ernest Faber reden zijn elftal om te gooien. De slachtoffers: Memisevic, Davidson en Hiariej.



Twaalf duels, twee nederlagen

Vanaf dat moment verloor de FC in twaalf wedstrijden slechts twee keer, uit bij Ajax en Feyenoord. De helft van de duels in deze reeks eindigde in een gelijkspel.



FC Utrecht was dit seizoen al twee keer eerder tegenstander van FC Groningen, beide keren in Utrecht. In de Galgenwaard won de FC met 5-1 in de competitie. Dit was de eerste zege van het seizoen.



In de beker zorgde een treffer van Nacer Barazite in blessuretijd voor uitschakeling: 1-0.



FC Groningen Live

FC Groningen-FC Utrecht is zaterdag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 18.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Barend Beltman. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.



Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. FC Groningen-FC Utrecht begint om 18.30 uur.



Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Memisevic, Reijnen, Larsen, Davidson; Idrissi, Hiariej, Jenssen, Tibbling; Mahi, Linssen.

Door: RTV Noord Correctie melden