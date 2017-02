Rederijkerskamer Vondel wil 'nog één keer knallen'

Jaap Nienhuis en Anneke Bos (Foto: RTV Noord)

Ze treden op 11 maart nog één keer op. Daarna valt het doek voor toneelvereniging Rederijkerskamer Vondel uit Uithuizen. 'We hebben het met zoveel plezier gedaan.'

Doorgaan is simpelweg geen optie meer omdat het gezelschap nog maar uit vier mensen bestaat, vertelt Anneke Bos. Zij en Hester Langeland zijn de twee overgebleven acteurs. 'Er is ook nog een decorman, het vierde lid is onze penningmeester.'



'Intensief geprobeerd aan nieuwe spelers te komen'

'We hebben de afgelopen jaren intensief geprobeerd aan nieuwe spelers te komen. Het voorlaatste seizoen hadden we nog negen mensen.'



'Het wordt een feestavond'

Tijdens het slotakkoord op zaterdag 11 maart, in hotel Het Gemeentehuis in Uithuizen, wordt de eenakter 'Deceptie van een rotlanding' gespeeld. De presentatie is in handen van Jaap Nienhuis. 'Het wordt een feestavond, we laten ook muziek aanrukken', vertelt de oud-weerman van RTV Noord.



'Het is absoluut niet leuk dat we moeten stoppen'

'De avond is bedoeld om het publiek dankjewel te zeggen, we hebben altijd zoveel steun gehad', stelt Bos. 'Het is absoluut niet leuk dat we moeten stoppen, maar we doen niet zielig. Hester Langeland en ik zijn er in 1977 samen ingekomen en we gaan er samen weer uit. We willen nog één keer knallen.'

