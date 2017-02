Prijzen voor transport van gas gaan omlaag

(Foto: RTV Noord)

Gasunie Transport Services (GTS) verlaagt de prijs voor gastransport.

Monopoliepositie

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte vrijdag bekend dat de inkomsten van GTS dit jaar met honderd miljoen euro dalen. ACM houdt de eigenaar en beheerder van het gastransportnet in ons land in de gaten, omdat het een monopoliepositie heeft.



Minder efficiënt

ACM heeft de bedrijfsvoering van GTS vergeleken met die van andere gastransporteurs in Europa. Daaruit is gebleken dat de Nederlandse onderneming beduidend minder efficiënt werkt. De nieuwe, lagere tarieven voor afnemers van GTS gelden waarschijnlijk vanaf 1 juli dit jaar.



Tot 2021 gaan de tarieven voor gastransport stapsgewijs met nog eens honderd miljoen euro omlaag. Daarmee lopen de inkomsten van GTS terug van één miljard euro naar achthonderd miljoen euro.



Zekerheid

GTS zegt in een reactie 'te kunnen leven' met het genomen besluit. Er zijn namelijk afspraken gemaakt over de tarieven voor de komende vijf jaar en die bieden het bedrijf zekerheid.



Wat de prijsverlaging betekent voor de energierekening van de Nederlandse consument, is nog niet duidelijk.

