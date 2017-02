Wilma Mansveld gaat zich bezighouden met duurzame watertechnologie

Oud-staatssecretaris en Gronings oud-gedeputeerde Wilma Mansveld gaat aan de slag bij Water Alliance. Ze is bij het samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht.

Water Alliance houdt zich bezig met wereldwijde duurzame en innovatieve watertechnologie. Mansveld was tussen 2012-2015 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Ze trad af vanwege het debacle rond de hogesnelheidstrein Fyra.Voor haar periode als staatssecretaris was ze onder andere anderhalf jaar gedeputeerde voor de Partij van de Arbeid in de provincie Groningen, waar ze acht jaar lid was van Provinciale Staten.Mansveld is vanaf volgende maand ook de nieuwe directeur van de Veiligheidsregio Groningen.