'Autopoes' Mercedes blijkt Citroën Sophietje

De poes die afgelopen woensdag is meegereisd in de wielkast van een auto, is herenigd met haar baasje. Anneke Strootman uit Hoogezand heeft poes Sophie vrijdag opgehaald in Dierentehuis Ter Marse in Stadskanaal.

Sophie heeft de gevaarlijke rit goed doorstaan. 'Ze mankeert niets. Ze is gezond, eet en drinkt goed en ze wil knuffelen', vertelt José Dijkhuis van Dierentehuis Ter Marse. 'Wij hadden haar de naam 'Mercedes' gegeven, maar uiteindelijk bleek dat ze was meegereisd in een Citroën', lacht Dijkhuis.Het is nog steeds onduidelijk wat Sophie precies heeft meegemaakt. In eerste instantie werd gedacht dat ze in Groningen in de wielkast was gekropen en zo de reis naar Hoogezand had gemaakt. De poes werd uiteindelijk ontdekt door voorbijgangers, die haar hoorden miauwen. De brandweer heeft de auto opgekrikt, het wiel verwijderd en Sophie onder de auto vandaan gehaald.Bij de Dierenambulance zijn meerdere meldingen binnengekomen van mensen die dachten dat de poes van hen was. Maar Anneke Strootman had foto's van haar vermiste Sophietje en toen was het duidelijk. 'Ik ben zo blij dat ze terug is. Ik heb geroepen en gezocht en toen zag ik haar 's avonds op TV Noord. Ze is toch een beetje mijn kind.'