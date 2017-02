Opinie: 'Voor Groninger bedrijven vaart in Duitsland een schip met geld'

Het zijn buren, ze kunnen elkaar goed verstaan en ze begrijpen elkaar. Een betere handelspartner dan een Duits bedrijf krijgt een noordelijke ondernemer niet, vindt NoordZaken-opiniemaker Gjalt de Jong. Hoog tijd dat bedrijven dat tot zich door laten dringen. Misschien dat een Nederlands-Duitse voetbalcompetitie hier wat kan helpen.

Groningen laat zich goed zien de laatste tijd. En daar is reden genoeg voor. We hebben een universiteit van jewelste. De RUG hoort bij de absolute top van Europa. Het Groningse hbo- en mbo-onderwijs is al jaren een van de beste. Steeds meer internationale studenten weten ons te vinden. Kwaliteit betaalt zich uit.De samenwerking tussen het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen gaat ook steeds beter. Het gaat zelfs zo goed dat we het grootste en slimste bedrijf van de wereld een uitnodiging durven te sturen. Tesla heeft alle reden om naar Groningen te kijken. Kortom: de wind waait in de goede richting.Met de wind in de rug kunnen we snel naar een betere economie. Een opgaande economie biedt de kans om in volle vaart vooruit te gaan. Naar Duitsland welteverstaan. Duitsland is voor Groningen een heel belangrijke handelspartner. Meer dan veertig procent van de Groningse export gaat naar Duitsland. We kennen Duitsland dus al door en door.Omgekeerd gaat het redelijk. Ongeveer vijftien procent van de Groningse import komt uit Duitsland. Duitsland kent Groningen dus ook goed. Als je dit bij elkaar optelt zijn er bijna alleen maar kansen. Groningen en Duitsland hebben elkaar veel te bieden. De Duitse economie draait al jaren bovengemiddeld goed. De industrie past op vele fronten bij de Groningse productie. Of het nu gaat om scheepvaart, landbouw of hoogwaardige technologie.Minstens zo belangrijk is dat onze culturen niet zo veel van elkaar verschillen. Uiteraard zijn de Duitsers gesteld op hiërarchie en is hun gründlichkeit vermaard. Wij Nederlanders zijn gewend directer met elkaar om te gaan maar staan ook voor vakmanschap. Taaltechnisch gaat het ook goed. Niet dat we native German speakers zijn maar we verstaan elkaar snel.Uit onderzoek weten we dat dit de beste voorwaarden zijn voor succes. Handelspartners moeten gelijkwaardig maar niet hetzelfde zijn. Als we allemaal hetzelfde zouden weten, doen en spreken valt er niets te leren. Als handelspartners totaal verschillend zijn gebeurt er ook niets. Praten via tolken en elke dag op culturele eieren lopen kost teveel energie, tijd en geld. Kortom: Duitsland is de gedroomde handelspartner van Groningen. Beter dan dit krijg je het bijna niet.Handel ontstaat niet vanzelf. Daar moet je wel wat voor doen. De Rijksuniversiteit van Groningen snapt dat als geen ander. Onlangs hebben we een vestiging in Papenburg geopend. Dit is ons contactpunt van de universiteit in de regio. Het is een ideale uitvalsbasis voor nieuwe initiatieven.Het levert stageplekken en banen voor afgestudeerden op. Groningse bedrijven kunnen precies hetzelfde doen. Op onze nieuwe locatie in Papenburg zijn vast kantoren te vinden. Samen met het Duitse bedrijfsleven kunnen we werken aan projecten op het gebied van energie, gezondheid, openbaar bestuur, leefomgeving en defensie. En wat te denken van een nieuwe voetbalcompetitie. Noord-Nederland is wel toe aan een rijtje nieuwe Duitse clubs en spelers.Het mooie is dat we dit zelf kunnen doen. Daar is geen nieuw kabinet voor nodig. Alles wat we zelf doen levert eigenwaarde en trots. Trots is de meest duurzame energie voor de nieuwe Duitse motoren van onze Groningse economie.