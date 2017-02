Ziggo: storing is opgelost (update)

De internetstoring bij Ziggo is opgelost. Dat meldt de provider.

De problemen ontstonden door een storing bij een internetknooppunt in Amsterdam, vertelt een woordvoerder van Ziggo. 'Daardoor had een aantal klanten last van trager internet.'De website AlleStoringen meldde vrijdagmorgen dat er 176 klachten over Ziggo uit Groningen waren te vinden op sociale media. Ook over KPN kwamen meer klachten dan gebruikelijk uit ons gebied: er waren dik twintig meldingen over een storing. Ook in andere delen van het land werden problemen gemeld.