Kledingbank Maxima vindt geen plek in Westerwolde

Het is mede op verzoek van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde, dat Kledingbank Maxima wil locatie openen in de nieuwe gemeente Westerwolde. De stichting is echter al drie maanden op zoek naar een pand.

Er zijn een paar eisen waar het pand aan moet voldoen. 'Het hoeft maar 300m2 te zijn, en ht moet niet direct aan een hoofdstraat liggen zodat de inloopdrempel lager is', aldus voorzitter Henk Slagter. 'We hebben gekeken in Vlagtwedde en Sellingen, maar dat is tot nu toe op niets uitgelopen.'Er is op dit moment in Vlagtwedde één pand dat overwogen wordt aan de Schoolstraat. 'Dat pand is een goede locatie, maar dat is momenteel nog een kooppand. Dat kunnen wij als stichting niet betalen. We overwegen om het gebouw te laten kopen door een derde partij, zodat wij het daarvan kunnen huren.'Momenteel hebben de instanties alleen gekeken in dorpen centraal in Westerwolde. Zo moeten mensen uit alle uitstreken van de gemeente makkelijk bij de winkel kunnen komen. 'Als het op die locaties niet lukt, moeten we gaan rondkijken in dorpen als Ter Apel, maar dan zijn we afhankelijk van vrijwilligers die eventueel mensen kunnen ophalen en brengen', zegt Slagter.De kledingbank heeft vaak een te kort aan kleding voor in hun winkel. 'Wij krijgen de kleding die als restpartijen overblijven bij andere kledingwinkels. Helaas weten niet veel ondernemers dat giften aan ons voor hen fiscaal aftrekbaar zijn.' Als winkeleigenaren het schenken aan een erkende ANBI-stichting, kunnen ze belastingvoordelen krijgen. 'Hierdoor is het vaak nog voordeliger dan het voor een prikkie verkopen in de uitverkoop.' Kledingbank opent in Groningen (maart 2016) Kledingbank Maxima vestigt zich in Delfzijl (januari 2016)