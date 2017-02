Raad van State buigt zich in mei over bezwaren tegen gasbesluit

De Raad van State behandelt op 22 mei de beroepsschriften die tegen het gasbesluit van het kabinet zijn ingediend.

Er mag van de regering jaarlijks 24 miljard kuub gronings gas worden gewonnen, met een uitloop naar 27 miljard kuub bij strenge winters. Dat geldt voor een periode van vijf jaar.Dat besluit heeft een stormvloed aan protesten vanuit Groningen opgeleverd. Ook is er bezwaar tegen aangetekend bij de Raad van State.In totaal gaat het om 22 beroepsschriften. Die komen van burgers, de Groninger Bodem Beweging (GBB) en milieuorganisaties. Verder hebben de provincie, de negentien Groningse gemeenten en de Veiligheidsregio Groningen samen een beroepsschrift ingediend.De Raad van State sprak zich begin dit jaar in een verkorte procedure al uit over het gasbesluit van het kabinet voor een lange procedure. Toen werd bepaald dat de gaswinning voorlopig niet hoeft te worden beperkt. Bij eerdere gasbesluiten greep de Raad van State wel in.Na de zitting in mei wordt niet direct uitspraak gedaan. Die komt een paar maanden later, meldt de Raad van State.