Hondenkoekjesfabriek breidt uit met vier silo's

Hondensnackfabrikant Paragon Pet Products in Veendam groeit als kool. Het bedrijf heeft vrijdag vier silo's laten plaatsen voor de opslag van aardappelzetmeel, de grondstof van de hondenkoekjes.

Tot nu toe werd de aardappelzetmeel opgeslagen in balen. Straks komt dat de fabriek binnen via de silo's. 'Onze snacks worden gemaakt van echte Groningse aardappelen', vertelt technisch manager Janjaap Freije. 'De zetmeel komt van Avebe.' Paragon levert aan 45 landen, van Amerika tot Australië. 'We groeien nog in elk land waarin we nu actief zijn. En we kunnen de overige 150 landen in de wereld ook nog veroveren', lacht Freije.De productie van de hondensnacks in Veendam is bijna volledig geautomatiseerd. De koekjes worden ook verpakt in de fabriek. In die verpakking heeft Paragon nog een slimmigheidje verstopt. De zakjes zijn hersluitbaar met behulp van klittenband. Daardoor krijg je een 'Pavlov-effect': op het moment dat je het zakje opendoet, weet de hond al dat hij een beloning krijgt.