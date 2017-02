Groningse tandarts krijgt boete van 200.000 euro

De Groningse tandartsencombinatie Geertsema aan de Heresingel in Groningen krijgt een boete opgelegd van 200.000 euro door de Nederlandse Zorgautoriteit. Die vindt dat de tandarts onterecht veel geld vroeg voor het plaatsen van kronen.

Volgens de NZa bracht de tandarts minimaal 200 euro extra in rekening voor het plaatsen van een kroon. Op de rekeningen werden de hoge kosten verklaard als 'toeslag kwaliteit' of 'cosmetische behandeling'. Meer dan 300 patiënten betaalden de toeslag bovenop de kronen van 800 euro.De toeslag betaalden de gedupeerden bovendien uit eigen portemonnee, omdat de tandartspraktijk een niet-bestaande code hanteerde die niet door de zorgverzekeringen werd vergoed.De tandartsencombinatie reageert zelf met een uitgebreid bericht op haar website. Ze verdedigt de meerprijs van de kronen omdat ze volgens hen van 'uitmuntende kwaliteit' zijn, anders dan 'kronen van een gemiddelde kwaliteit'. De combinatie zegt dat ze patiënten daarover goed heeft ingelicht.Geertsema zet zich af tegen de vaste tarieven die de NZa hanteert voor bijvoorbeeld kronen. De vastgestelde prijzen zijn 'niet helemaal toereikend voor het vervaardigen van kronen van onze kwaliteit.' Daarom zegt de praktijk voor de meerkosten te hebben gekozen.Tandartscombinatie Geertsema baarde eerder opzien omdat het behalve tanden, ook botoxbehandelingen verzorgt. Geertsema opende bovendien een praktijk in Dubai.