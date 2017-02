Veendam plaatst toch waarschuwingsborden voor overstekende zwanen

De gemeente Veendam plaatst zo snel mogelijk twee borden met de tekst 'Pas op zwanen' aan de Buitenwoellaan in Veendam. Hiermee geeft de gemeente gehoor aan de oproep van Zwanenwerkgroep Avifauna.

Drie weken geleden werd aan de Veendammer Buitenwoellaan een mannetjesknobbelzwaan aangereden. Hij overleefde het ongeval ternauwernood, maar hield er wel een gebroken poot aan over. Het vrouwtje bleef eenzaam achter, voor de tweede keer. Vorig jaar, op dezelfde plek, werd haar 'man' doodgereden door een voorbijrazende automobilist.Trijnie Suk strijdt samen met Zwanenwerkgroep Avifauna al tijden voor waarschuwingsborden. Maar de gemeente wilde in eerste instantie niet meewerken. Donderdag was er toch weer overleg tussen Suk en wethouder Hamminga. Dat werd een goed gesprek, want de borden worden alsnog geplaatst.De aangereden zwaan wordt opgevangen in de Fûgelhelling in Ureterp. 'Hij maakt het goed en herstelt voorspoedig', zegt Suk opgelucht. 'We zijn overdonderd door de hulp uit de buurt. Er zijn zoveel giften binnengekomen. Met dit geld kunnen de operatiekosten van de zwaan worden betaald.'Suk verwacht dat de zwaan over enkele weken weer terug kan naar zijn vrouwtje.