In Twij Deuntjes: Gert Sennema en Westkantstad, De Koning en de Dame, De Troebadoers

(Foto: RTV Noord)

Het eerste stuk van de nije cd van Westkantstad, primeur in Twij Deuntjes!

Zundag 26 febrewoarie



Alex Vissering & Chr. Brassband E3ad - De Swoanedaans van Rottmeroog



Edwin Jongedijk - Gainaine wint



Johan Raspe - Ik goa mien aigen weg



Marlene Bakker - As t boeten störmt



Jannie & Ria & Roelof Stalknecht - k Mot noar hoes



Zjef Vanuytsel - Zotte morgen



Krödde - Duuster



Dick van Altena - Witte Vlienders



Wia Buze & Jur Eckhardt - Wied, wied vot



Jan Melrose - The January Man



Martin Korthuis - Wachten op 't in



Olaf Vos - Sloapeloze nachten



Peter Buwalda - Dou as wie



Klezmokum - Der Gasn Nign



Uur 2:



Harry Niehof - Zeg mie woar bistoe



Alje van Bolhuis - Film



Stad - Lekker roek



Westkanstad - Mien kameroad



De Koning & de Dame - Laifde op joaren



Törf - Dichten



CT Heida - Zörgelk wieske



Delores Keane - The Island



De Troebadoers & Noordpool Orkest - In de nacht (live)



Element of Crime - Kopf aus dem Fenster



Hans van der Lijke -Ien t Slochter bos



Dragseth Duo - Ik drööm vun een eiland



Salomon Klezmorim - Sher

Door: RTV Noord Correctie melden