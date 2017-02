Video's tonen plannen van RUG in Chinese Yantai

Twee video's die de relatie tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de nieuwe Chinese vestiging in Yantai uitleggen. Zo hoopt de RUG duidelijkheid te scheppen over de universiteitsuitbreiding, na commotie van verschillende kanten.

Zowel de Tweede Kamer als Lijst Calimero, onderdeel van de Universiteitsraad, uitten hun zorgen over de nieuwe vestiging in China. Zo werden in de Tweede Kamer deze week vragen gesteld over het politieke klimaat in het land. Zijn er verplichte lessen in Marxisme? Moeten studenten militaire trainingen doen?Fractievoorzitter Daan van Dijk zegt donderdag tegen RTV Noord dat 'zijn' Lijst Calimero alleen zal instemmen met de uitbreiding als de academische vrijheid in China gewaarborgd is.De RUG wil de zorgen wegnemen met twee nieuwe video's. In één daarvan wordt gesteld:De video's zijn hier te zien:Volgens RUG-woordvoerder Gernant Deekens is het een vergissing dat colleges Marxisme verplicht zijn in China. 'Dat is verkeerd opgevat in de Tweede Kamer. Wij denken dat het geen probleem is.'Ook de bezwaren van Lijst Calimero over de kwaliteit van het onderwijs bij uitbreiding, pareert Deekens: 'We geven de vrije keuze aan het personeel of ze willen deelnemen aan Yantai of niet. We hebben het personeel in Groningen de garantie gegeven dat de plannen in China niet ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs in Groningen. Anders waren we er nooit aan begonnen.'Het voorbereidende jaar voor Chinese studenten moet in september 2018 beginnen. In het jaar daarna moet de RUG ook echt opleidingen starten in Yantai. Geen publiek geld voor Chinese campus van RUG (december 2015) Tweede Kamer is boos over 'Chinese expansie' RUG (november 2015)