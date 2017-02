Column: Mijn moeder wil niet in bad

Mijn moeder staat me op te wachten bij de ingang van de flat. 'Je bent laat,' zegt ze, 'je had wind tegen zeker?' 'Ja klopt. En ik moest onderweg mijn regenpak aantrekken.'

Zodra ik de warme hal binnenstap, begin ik over mijn hele lijf te zweten. Zo snel mogelijk stroop ik het natte pak af. Mijn moeder trekt me mee een gang in.'Hierlangs.' Ze woont nu ruim een week in haar aanleunflat en heeft de snelste weg naar de eetzaal ontdekt.Net vóór het gezamenlijke gebed begint, schuiven we aan tafel bij drie andere flatbewoonsters, nieuwbakken vriendinnen van mijn moeder.'Dit is mijn dochter, ze eet vandaag ook mee. Fijn dat jullie een plekje hebben vrijgehouden'. Ze steekt haar duim omhoog, althans dat is de bedoeling, maar door stramheid lukt het maar half. De vrouw met de grijze knot tegenover ons knikt en legt een wijsvinger op haar lippen. Aan diverse tafeltjes zijn mensen inmiddels aan het bidden; aan het onze wordt slechts gezwegen.Tussen soep en hoofdgerecht komt het gesprek op gang.'Hebben jullie al gehoord van dat geval gisteren op de tweede verdieping?', vraagt de grijze knot. 'Met die eh.. nogal forse mevrouw die meestal in een rolstoel zit?' Wij kijken haar verwachtingsvol aan. De grijze knot buigt wat naar voren.'Gisteren ging ze in bad. Zelf. Dat mocht helemaal niet, want ze heeft hulp nodig. Maar dat duurde haar te lang of zo, in elk geval, ze is zelf in dat bad gekropen. Of eigenlijk: ze heeft zich erin laten vallen. En toen zat ze klem, want ze past gewoon niet in die badkuip. Ze kon geen vin meer verroeren. Even later kwam de hulp, maar die kon haar er niet uit krijgen, met geen mogelijkheid.'En toen?' Mijn moeder heeft grote schrikogen.'De technische dienst moest eraan te pas komen. Ze zat helemaal vacuüm vastgezogen, dus ze moesten onder in het bad een gat maken om er lucht bij te krijgen. Toen pas kregen ze haar los. En daarna moest er een tillift komen om haar uit dat bad te takelen.'Er wordt aardappelpuree met rollade en stoofperen opgediend. Met ernstige gezichten eten de dames hun bord leeg.'Je moet er toch niet aan denken dat vreemde mannen je bad slopen terwijl jij er in je blootje in zit', zegt de een.'Wat zonde van zo'n bad eigenlijk hè?' merkt de ander op.'Ik ben blij dat ik geen bad heb', zegt mijn moeder, 'hartstikke gevaarlijk'.Na het eten brengt ze me naar de uitgang.'Dag lieve kind, tot volgende week. Doe je voorzichtig? Het gaat nog harder waaien, zegt Harma, blijf straks maar lekker binnen.' Ik lach haar toe, stap op de fiets en kijk nog eens om. Mijn moeder heeft zich al omgedraaid, op weg naar haar appartement om vanuit haar stoel bij het raam te gaan kijken naar de storm.Alice Buitenga schrijft elke vrijdag over haar moeder, die in een aanleunflat ergens in de provincie Groningen woont.