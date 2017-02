Drukfoutje zorgt voor bijzonder rugnummer op Donar-shirt

De basketballers van Donar bonden donderdagavond relatief eenvoudig Appollo aan hun zegekar. Maar wat naast de ruime overwinning ook opviel, was het rugnummer van Donar-speler Drago Pasalic.

De Kroaat speelt het hele seizoen al met rugnummer 33. Maar in Amsterdam stond er gek genoegop zijn rug. Wat blijkt: bij het drukken van de shirts is een foutje gemaakt, waardoor het rugnummer er in spiegelbeeld op kwam te staan.Voor de camera van Ziggo Sport vertelt Pasalic zelf dat de ploeg deze week nieuwe shirts had gekregen. 'Het ziet er grappig uit. Dat vonden de scheidsrechters ook. Maar ik moet de volgende keer weer een goed nummer hebben.'Zijn nieuwe rugnummer hinderde de Kroaat overigens niet. Drago Pasalic was topscorer met 25 punten. Hij noteerde ook nog eens 10 rebounds.Donar laat weten dat het foutje dit weekend zeker is opgelost. Zaterdag speelt Donar in en tegen Rotterdam.