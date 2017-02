Onderzoek naar meer medisch specialisten in het noorden

Er moeten meer medisch specialisten opgeleid worden in Noordoost-Nederland. Dat vindt de Tweede Kamer. Donderdag steunde ze een motie voor een onderzoek dat tot meer specialisten moet leiden.

De motie werd ingediend door Kamerleden Agnes Woltert (PvdA) en Arno Rutte (VVD), als reactie op een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Specialisten zouden honkvast zijn volgens het onderzoek en blijven vaak wonen in de regio waar ze hebben gestudeerd.Omdat er relatief minder ziekenhuisartsen in het noordoosten worden opgeleid dan in de rest van Nederland, dreigt er in deze regio een tekort aan specialisten.Het onderzoek zou zich moeten richten op de mogelijkheid om de zorgvraag en het aantal inwoners in een regio te koppelen aan het aantal opleidingsplekken.Ate van der Zee, bestuurder van het UMCG in de stad, is blij met deze ontwikkelingen. In een korte reactie zegt hij content te zijn met de aandacht voor de problemen. 'Ik hoop dat de minister in overleg met alle betrokkenen, passende maatregelen neemt.'Van der Zee zei eerder tegen RTV Noord dat er dringend meer opleidingsplekken nodig zijn in noordoost-Nederland. Er zijn in sommige disciplines al tekorten te zien, zoals bijvoorbeeld bij oogheelkunde.