Benefietdiner voor daklozen: 'Ik sta al drie dagen in de keuken'

In de Doopsgezinde Kerk in de stad Groningen schuiven vrijdagavond negentig mensen aan voor een benefietdiner. Met de opbrengst wordt het maandelijkse daklozendiner van de kerk betaald.

Onder anderen commissaris van de Koning René Paas prikt een vorkje mee. 'Ik schrijf alle lokale politici aan, er komt altijd wel een aantal', vertelt kok en organisator Pijke Vossestein. 'Veel hoogleraren van de RUG ook en mensen uit onze eigen gemeente komen. We zijn dit jaar voor het eerst uitverkocht.'Er komt ook een aantal daklozen en ex-daklozen langs bij het benefietdiner, om te vertellen hoe het is om op straat te leven. 'Ze kunnen gratis mee-eten en gaan de tafels langs om met de mensen te praten. Ze houden ook een kort praatje voor de hele groep.'Zeven gangen krijgen de gasten voorgezet. 'Ik sta al drie dagen in de keuken.' Iedere derde dinsdag van de maand kookt Vossestein voor zo'n 60 tot 80 daklozen de 'Doperse Dis'. Zij krijgen een minder copieus diner voorgeschoteld dan de gasten tijdens het benefiet: drie gangen.'Iets minder luxe dan dit, maar altijd nog beter dan de gaarkeuken. Het is maar één keer per maand, maar je merkt dat het voor sommige mensen veel betekent. We luisteren ook naar ze, dat wordt gewaardeerd.'