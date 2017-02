In Haren wordt niet gedebatteerd over de herindeling

In Haren gaat maandagvond tijdens de raadsvergadering niet gesproken worden over het bestuursakkoord over de nieuwe gemeente Groningen. Het is de oppositie niet gelukt het akkoord op de agenda te krijgen.

Het bestuursakkoord is een blauwdruk voor de nieuwe gemeente Groningen, voortkomend uit de huidige gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren. In Haren is een politieke meerderheid tegen deze fusie. In het bestuursakkoord staan plannen over het beleid rondom onder andere dorpshuizen en sportvelden.De coalitiepartijen CDA, Gezond Verstand Haren en D66 lieten tijdens de laatste raadscommissie al weten niet te willen praten over de toekomstige gemeente Groningen. Dat standpunt nemen de partijen nog steeds in. Omdat die partijen samen een meerderheid hebben, wordt het bestuursakkoord dus ook niet besproken.Het bestuursakkoord is maandag dus geen agendapunt, maar het document staat wel op de lijst van ingekomen stukken. Dat komt omdat het door de gemeente Groningen is opgestuurd.De raadsleden in Haren kunnen dus wel praten over het stuk, maar er niet over debateren. Ze kunnen alleen een statement maken, tenzij het college aanleiding ziet om te reageren op eventuele vragen of uitspraken.De manier waarop het bestuursakkoord van de agenda wordt geweerd, is PvdA-fractievoorzitter Ton Sprenger een doorn in het oog. 'Ik vind dat de gemeenteraad een plek is waar je over alle punten moet kunnen discussiëren. Na het debat kan je kijken hoe je ermee verdergaat. Dat is politiek. Maar ik vind principieel dat je het over alle onderwerpen moet kunnen hebben.'Ook GroenLinks-voorman Hans Sietsma is teleurgesteld in de democratie in Haren. 'Het stond op de ingekomen stukken lijst van januari. Toen heb ik niks over het bestuursakkoord gezegd, omdat het college toen heeft gezegd dat het nog ter sprake zou komen tijdens de raadsvergadering. De coalitie probeert daar nu een stokje voor te steken, maar dat gaat niet zomaar. Wij gaan proberen om het opnieuw op de agenda te krijgen.'