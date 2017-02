Knoop doorgehakt: in het najaar nieuwe damwanden in Appingedam

De gemeente Appingedam gaat dit najaar de verouderde en verzakte damwanden langs het Damsterdiep vervangen. Dat gebeurt ter hoogte van de Solwerderstraat Oost.

'Wij zijn dolblij', zegt bewoonster en woordvoerder van het bewonerscomité Jolanda Moesker. 'De strijdbijl is begraven. Dat mag ook wel na vier jaar.'De bewoners maken zich al jarenlang hard voor nieuwe walbeschoeiing. Maar de gemeente weigerde de wanden aan te pakken en schoof de verantwoordelijkheid af op het waterschap Noorderzijlvest.Onafhankelijk onderzoek wees vorig jaar zomer uit dat laatstgenoemde inderdaad verantwoordelijk is voor de walbeschoeiing.Donderdagavond tekenden de bewoners, de gemeente en het waterschap een overeenkomst waarin het eigendom, beheer en onderhoud van de damwanden is vastgelegd. Daarmee kan het damwanddossier na jaren eindelijk opgeborgen worden.