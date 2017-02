Boek met aardbevingsillustraties moet politici overtuigen

De aardbevingsproblematiek met stip op nummer één van de politieke agenda krijgen. Dat is het doel van het project 'No Guts No Glory'.

Volgens initiatiefneemster Renate Boere hebben de (toekomstig) leiders van ons land een duwtje in de goede richting nodig: 'Niet alleen omdat er verandering moet komen in Groningen, maar ook omdat Nederland weer koploper zou kunnen zijn op het gebied van innovatie. Dit keer met oplossingen op het gebied van aardbevingsgevaar, duurzaam bouwen en energiebesparing. Investeer in een nieuw Deltaplan voor Groningen.'Daarmee gaat Renate cabaretier Freek de Jonge achterna, die in december eveneens voor een Deltaplan voor Groningen pleitte.Om de politici te overtuigen, krijgen ze van Renate een boek met illustraties van studenten van de Academie Minerva. Die gaan over de aardbevingsproblemen en bevatten toekomstvisies voor Groningen.Het boek staat symbool voor het kiezen voor 'innovatie, creativiteit en daadkracht'. Bij het geschenk krijgt iedere politicus een persoonlijke bief aangeboden.Het project is begonnen 'omdat ook wij geloven dat creatievelingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de welvaart van een land. Investeren in een heldere visie, samenwerken, creatieve oplossingen en innovatie vormen de sleutel tot succes. Zo'n plan hebben we ook nodig voor Groningen en eigenlijk voor heel Nederland', vertelt Boere.Volgens de initiatiefneemster van 'No Guts No Glory' staan kunstenaars, ontwerpers, ingenieurs en architecten te trappelen om in actie te komen.