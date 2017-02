Informatie Alders klopt niet: rechtsbijstandverzekering toch taboe

De recente conclusie van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders dat inwoners van het aardbevingsgebied probleemloos een rechtsbijstandverzekering kunnen afsluiten klopt niet. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Noord.

De afgelopen dagen hebben op ons verzoek twee inwoners van Siddeburen en medewerkers van de omroep vergeefse pogingen gedaan om zo'n verzekering af te sluiten bij verschillende maatschappijen. Het gaat daarbij met name om de vijf verzekeringsconcerns, waarvan de NCG beweert dat daar zo'n verzekering kan worden afgesloten door inwoners van het aardbevingsgebied.Dat zijn ARAG, Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Averó. 'Deze verzekeraars hanteren géén bijzondere voorwaarden. Als bewoner van het aardbevingsgebied kunt u bij meerdere verzekeraars een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Hieronder valt ook de verzekering voor juridische procedures ten gevolge van schade door bodembeweging,' zo wordt vermeld op de site van de NCG.De dagelijkse praktijk blijkt anders. Zo krijgt verslaggever Goos de Boer van RTV Noord van een medewerker van het ook door Alders genoemde ARAG te horen, dat hij als inwoner van Stedum geen rechtsbijstandverzekering kan afsluiten.'Als er al schade is geweest of u verwacht schade, dan is dat niet meer te verzekeren. Helaas is er wel wat anders gepubliceerd door de coördinator, maar dat klopt niet', laat de ARAG-medewerker onomwonden weten, als we proberen telefonisch zo'n verzekering af te sluiten.Het door Alders genoemde Centraal Beheer komt ook direct met een afwijzing, maar de medewerker is nog wel zo aardig nadere informatie bij de juridische afdeling op te vragen. Na een kwartier wachttijd luidt de boodschap als volgt: 'In principe is het zo dat als het een nieuwe rechtsbijstandverzekering is, dit er sowieso niet onder valt omdat dit al heel lang speelt.'Ook FBTO laat weten dat 'wij u helaas geen verzekering kunnen aanbieden'. Die boodschap krijgen we aanvankelijk ook van Interpolis, een onderdeel van de Rabobank. Deze medewerker vraagt wel ons telefoonnummer, zodat de juridische afdeling er nog op terug kan komen. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd.Averó verwijst voor nadere informatie naar een tussenpersoon. Die laat op zijn beurt weten dat 'het een moeilijke zaak' wordt.In oktober 2015 bleek al uit onderzoek van RTV Noord dat de meeste rechtsbijstandverzekeringen voor inwoners van het aardbevingsgebied taboe zijn. Dat leidde tot de nodige discussie in onder andere de Tweede Kamer en Provinciale Staten. Voor Alders was dat aanleiding om een en ander zelf op een rijtje te zetten.Recent publiceerde de NCG de uitkomst daarvan op de eigen site. Daarbij wordt gemeld dat inwoners van Groningen zonder beperkingen bij vijf maatschappijen een rechtsbijstandverzekering kunnen afsluiten.De ARAG-medewerker laat ongevraagd weten dat zijn bedrijf inmiddels over die onjuiste informatie aan de bel heeft getrokken bij de Nationaal Coördinator Groningen. 'Die informatie berust niet helemaal op de waarheid. Wij vinden dat het anders geplaatst moet worden', krijgen we te horen.In een reactie op ons onderzoek laat een woordvoerder van Alders weten dat ook daar signalen zijn binnengekomen, dat inwoners van een deel van Groningen toch geen rechtsbijstandverzekering kunnen afsluiten.'Wij willen ook weten hoe dit zit. Wij gaan hierover zo snel mogelijk in gesprek met het Verbond van Verzekeraars en verzekeringsconcerns. Want wij vinden hoe dan ook dat alle inwoners van Groningen zich moeten kunnen verzekeren voor rechtskundige hulp', reageert de woordvoerder.