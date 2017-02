Staatssecretaris Klijnsma komt naar Oost-Groningen: 'We verwachten goed nieuws'

Het bezoek is al een keer uitgesteld, maar woensdag verwachten de gemeenten van het Akkoord van Westerlee dat staatssecretaris Jetta Klijnsma met een positieve boodschap komt.

Want de zes nog deelnemende gemeenten hebben geld nodig in het kader van dat Akkoord. De sociale werkvoorzieningsschappen in Oost-Groningen moeten namelijk op de schop. Geen nieuwe werknemers erbij, en van de huidige groep moet een deel uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.De werkgroep voor het Akkoord van Westerlee heeft een nieuw plan gemaakt, en Klijnsma moet daar een positief oordeel over vellen. Inzet: ruim 10 miljoen euro overheidssteun voor de uitvoering van dat plan.'Maar we verwachten goed nieuws', zegt Wim 't Mannetje, wethouder van Bellingwedde en ook lid van het Dagelijks Bestuur van Synergon. 'Aan dat geld zijn vanaf het begin voorwaarden gesteld en we hebben een goed onderbouwd plan ingediend. En we hebben geen signalen gekregen dat de staatssecretaris daar anders over denkt.'Ook Hennie Hemmes, wethouder van Pekela en Dagelijks Bestuurslid van Synergon, heeft vertrouwen in Klijnsma. 'Ik ga uit van een goede boodschap', zo laat hij weten.