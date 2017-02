Monsterklus vrijwilligers Vestingmuseum: puzzelen, fotograferen en nummeren

Monnikenwerk is het, voor de vrijwilligers in het Vestingmuseum in Oudeschans. Tienduizenden voorwerpen die bij archeologisch onderzoek zijn opgegraven worden daar beschreven, genummerd en gefotografeerd.

Pijpenkoppen

Ko Lenting is conservator van het Vestingmuseum en werkte als archeoloog jarenlang in onder meer Bourtange en Oudeschans. 'Alle bodemvondsten zijn we nu aan het fotograferen. Dat is nodig voor de zogenoemde museumregistratie, maar ook voor een groot boekwerk waar we aan werken. Alle vondsten zijn in Oudeschans opgegraven. Het gaat om duizenden objecten. Om een indruk te geven: van pijpenkoppen hebben we alleen al tienduizend fragmenten.'



Glazen beker met twee vrouwenkoppen

De conservator van het museum ging in 1978 als archeoloog aan de slag in Bourtange. Toen begin jaren 80 in Oudeschans riolering werd aangelegd, werd hij daar als archeoloog aangesteld. Een van zijn mooiste vondsten in Oudeschans is een glazen beker met twee vrouwenkoppen er op.



Tachtigjarige Oorlog

Jos Lippold is een van de vrijwilligers die meewerkt aan het project. Hij is de fotograaf en legt alle opgegraven voorwerpen vast met zijn digitale camera. Hij is al van kinds af aan geïnteresseerd in archeologie: 'Ik wilde altijd al weten hoe de mens vroeger heeft geleefd', zegt de fotograaf. 'Je had hier rond Oudeschans de Tachtigjarige Oorlog. Dit was een verdedigingswerk om de Spanjaarden tegen te houden en dat heeft uiteindelijk Nederland gevormd.'



'Ik ben een puzzelaar'

Ook Carina Put werkt vrijwillig mee. 'Het is ontzettend mooi om unieke dingen in je hand te hebben. Die hebben we uit de bodem gehaald. Honderden jaren geleden hebben hier mensen geleefd. En dat heb ik dan in mijn handen. Dan discussiëren we erover wat het is geweest en hoe het is gebruikt.'



De meeste voorwerpen zijn incompleet, scherven, fragmenten van bekers, stukken van een schoen. 'Het wordt allemaal gewassen en in onze werkplaats in Emmen worden ze zo goed en zo kwaad als dat gaat weer in elkaar gezet. Ik ben een puzzelaar en ik zit daar te puzzelen en te plakken', stelt Put.



Monsterklus

De vrijwilligers zijn voorlopig nog wel even bezig met het vastleggen van alle bodemvondsten. Het boek, dat als werktitel 'Schans aan de Dollard' heeft, verschijnt over een jaar of twee.

