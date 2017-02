Boeren zijn niet blij met verplichte weidegang

LTO Noord is niet blij met de verplichte weidegang, zoals de Tweede Kamer wil. Donderdag werd een motie aangenomen die boeren moet verplichten hun koeien geregeld de wei in te sturen.

Kamer wil alle koeien geregeld in de wei hebben

Het aannemen van de motie komt voor boerenorganisatie LTO Noord als een verrassing. 'Tien dagen geleden is dezelfde motie nog verworpen. De staatssecretaris heeft hem zelfs ontraden', zegt Dirk Bruins, bestuurslid van LTO.Maar dat betekent niet dat de boeren hun koeien niet graag in de wei zien. 'Integendeel zelfs, wij zien koeien ook graag in de weide. Maar het moet geen verplichting zijn.'Volgens Bruins is het niet altijd mogelijk om koeien in de wei te laten lopen: 'Het is niet altijd verstandig, bijvoorbeeld als ze ziek zijn.' Daarnaast maakt LTO zich zorgen over de extra administratie en hun marktpositie.Nu krijgen boeren die weidemelk produceren twee eurocent meer per liter. 'Het kan zo maar zijn dat het straks niet meer zo is. Want dan is het niet meer vrijwillig en moet iedereen het doen. Dan is er geen keuze meer en dat is slecht voor de concurrentie.'Bruins vindt de motie 'bijzonder'. 'Want aan de ene kant worden boeren verplicht om hun koeien buiten te laten lopen. Maar aan de andere kant importeert Nederland wel gewoon melk van koeien die niet buiten lopen.'LTO Noord komt nog niet direct in actie. 'Het is een motie, het is nog maar de vraag of de staatssecretaris de motie overneemt. We wachten eerst af wat hij besluit.'