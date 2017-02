Celstraf voor zware mishandeling Zuidlaardermarkt: 'Zal ik 'm slaan?'

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een 18-jarige man uit Hoogezand is voor zware mishandeling op de Zuidlaardermarkt veroordeeld tot zeven maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. De straf is gelijk aan de eis.

De man hoeft niet meer de gevangenis in. Hij heeft zijn straf in voorarrest uitgezeten.



'Zal ik 'm slaan?'

De Hoogezandster kwam op 18 oktober op de kermis in Zuidlaren in conflict met een andere man. Na een woordenwisseling deed hij een boksbeugel om zijn hand en vroeg aan zijn vriend: 'Zal ik 'm slaan?'



Hij sloeg direct daarop de andere man met de beugel in het gezicht. Die liep een gebroken kaak op en een aantal tanden raakte los.



Behandeltraject

De man uit Hoogezand was onder invloed van drank en drugs toen hij sloeg. Hij kampt met persoonlijkheidsstoornissen en is inmiddels in behandeling. Hij moet het slachtoffer 3000 aan smartengeld betalen.

