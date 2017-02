Vrachtwagen met kippen belandt in de sloot

(Foto: 112 Groningen/Johan Wildeboer)

Op de Lauwersweg in Uithuizen is vrijdagmiddag een vrachtwagen met kippen in de sloot beland en gekanteld.

Over de oorzaak van het ongeval, is niets bekend.



Volgens 112-fotograaf Johan Wildeboer heeft ongeveer de helft van de kippen het niet overleefd.

Door: RTV Noord Correctie melden