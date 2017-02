Veteranen zijn weer dakloos en zoeken nieuwe locatie

Veteranenhuis De Molenhoeve in Winschoten heeft vrijdag de deuren gesloten. Alle inventaris van het huis is uit het onderkomen verwijderd en in de opslag gegaan.

Volgens bestuurder Henry Gerdes was de huur voor het onderkomen van oud-militairen te hoog en heeft de eigenaar van het pand per 1 maart een nieuwe huurder gevonden.De Molenhoeve in Winschoten werd amper twee jaar geleden in gebruik genomen, nadat er op de vorige locatie in Veendam aanhoudende problemen met buurtbewoners waren.Volgens oprichter Bert Nanninga betekent de sluiting dat het doek voor het veteranenhuis nu definitief is gevallen, maar Gerdes bestrijdt dat: 'We zijn druk bezig met het zoeken naar een nieuwe geschikte locatie in de gemeente Oldambt en hebben ons oog ook al op een plek laten vallen.'Gerdes zegt ervan overtuigd te zijn dat voor 1 juni een nieuw onderkomen wordt gevonden. Doek valt voor veteranenhuis Winschoten (oktober 2015) Winschoten verzamelt flessen voor veteranen (september 2015) Veteranenstrijd in Veendam (mei 2014)