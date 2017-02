Nieuw in Kronkeldörp: de carnavalsmis

Carnavalsvereniging Oldeclooster uit Kloosterburen, oftewel Kronkeldörp is er klaar voor. Het feest barst weer los. Prins Gerlovius I, alias van Gerlof Alves doet vrijdagmiddag een laatste check.

In de kerk kijkt hij of alles goed versierd is. Zaterdagavond wordt daar om kwart voor zeven voor het eerst een speciale dienst gehouden.De carnavalsmis is in het zuiden van het land al een traditie. 'We hebben het daar een keer gezien en dachten dat willen wij ook', vertelt prins Gerlovius I. 'Tijdens de dienst zorgt een dweilorkest voor de muziek. Dat klinkt echt geweldig in de kerk'.Zondag is de carnavalsoptocht. Om te kijken of alle wagens voldoen aan de regels gaan de prins en Adjudant Frans Hegeman de wagens langs. 'Alle wagenbouwers hebben een lijst met regels gekregen. Alles moet goed vast zitten en als men bijvoorbeeld op de wagen wil staan dan moet er een hek omheen gebouwd zijn', vertelt de adjudant.Hij heeft het nog nooit mee gemaakt dat een wagen is afgekeurd. 'We zorgen er altijd voor dat iedereen mee kan doen. Het is tenslotte een feest'.In het onderstaande schema ziet u de activiteiten in Oldeclooster.