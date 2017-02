Bewoner raakt gewond bij woningbrand in Roden

(Foto: 112 Groningen/Jordi Haverdings)

Bij een woningbrand aan de Groningerstraat in Roden is vrijdagnacht één persoon gewond geraakt. Volgens de brandweer ging het om een kleine brand waarbij veel rook vrijkwam.

Het vuur werd tegen één uur ontdekt. De brandweerkorpsen van Roden en Leek hadden het vuur snel onder controle. De bewoner had rook binnengekregen en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend.



Onderzoek naar de oorzaak

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

