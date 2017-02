NNT-hit 'Borgen' keert terug op de planken

(Foto: Reyer Boxem / NNT)

De theaterhit 'Borgen' van het Noord Nederlands Toneel keert terug. Het Groninger theatergezelschap voert het stuk in juli twee weekenden lang op in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. In totaal worden er vier voorstellingen gegeven.





Succesvol

Het NNT boekte vorig seizoen veel succes met 'Borgen'. Het stuk werd niet alleen opgevoerd in thuisstad Groningen, maar was ook elders in het land en in Vlaanderen te zien.



Daarnaast werd 'Borgen' vorig jaar genomineerd voor de prijs



Daarnaast werd 'Borgen' vorig jaar genomineerd voor de prijs 'Beste theatervoorstelling op theaterfestivals' en kreeg hoofdrolspeelster Malou Gorter een nominatie voor de Theo d'Or. Toenmalig artistiek leider Ola Mafaalani won vorig jaar de Prosceniumprijs voor onder meer 'Borgen'.

