Ruzie over verkoop auto leidt tot steekpartij

(Foto: FPS (Jos Schuurman))

Een 52-jarige vrouw uit Muntendam en een 23-jarige man uit Haren zijn door de politie aangehouden voor zware mishandeling, poging tot doodslag en verboden wapenbezit.

Het duo was betrokken bij een steekpartij aan de Zuiderstraat in Muntendam, vrijdagmiddag.



Nepvuurwapen en mes in bezit

De man raakte gewond aan zijn gezicht en rug, na een ruzie met de vrouw. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis en werd aangehouden omdat hij een nepvuurwapen en een mes in bezit had.



Ook de Muntendamse was gewond door de ruzie, zo bleek bij haar aanhouding.



Verkoop auto mogelijke aanleiding

Volgens de politie is de verkoop van een auto vermoedelijk de aanleiding voor de ruzie geweest.

Door: RTV Noord Correctie melden