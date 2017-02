Spoedberaad in Drenthe na kritiek op commissaris Tichelaar

De Drentse commissaris van de Koning Jacques Tichelaar roept de fractievoorzitters van de partijen in Provinciale Staten bijeen voor spoedberaad. Het gesprek is zaterdagmiddag om 17.00 uur.

Dat meldt RTV Drenthe Tichelaar ligt onder vuur na onderzoek van de Volkskrant en Dagblad van het Noorden. Volgens de kranten zou Tichelaar zich bemoeid hebben met de toekenning van een ontwerpopdracht over de herinrichting van Huize Tetrode aan zijn schoonzus.Tichelaar zelf ontkent zijn bemoeienis tegenover RTV Drenthe.De fractievoorzitters zijn benieuwd naar de uitleg van de commissaris. 'Als Tichelaar dit niet goed kan weerleggen, wankelt hij wat mij betreft', zegt Wim Moinat van de SP tegen RTV Drenthe. 'Hij heeft al eens een vergelijkbare affaire in Coevorden gehad. Hij heeft wat mij betreft de schijn tegen, maar laten we eerst zijn verhaal maar eens horen.''Laten we niet uit de heup schieten', vindt CDA-fractievoorzitter Riëtte Wollerich. 'Ik zou ook eerst mijn verhaal willen doen, als ik in zo'n situatie zou zitten. Ik wil eerst horen wat hij te zeggen heeft.'