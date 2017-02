Zeesluis in Farmsum is gerepareerd: 'Missie geslaagd'

De deur van de zeesluis in Farmsum hangt weer op zijn plek. Zaterdagmorgen werd de 32 ton zware sluisdeur teruggeplaatst, nadat een kapot scharnier was vervangen. 'Missie geslaagd.'

'Het is millimeterwerk, maar iedereen weet zijn rol', vertelt Tette Liemburg van Rijkswaterstaat. 'Het wordt onder water door een duiker geïnspecteerd of het goed zit, dan kunnen ze het boven afmonteren.'De cilinder die ervoor zorgt dat de sluisdeur open en dicht kan, wordt als laatste gemonteerd. De verwachting is dat de sluis rond 14.00 uur zaterdagmiddag weer helemaal werkt.Het scharnier van de sluisdeur brak anderhalve week geleden af, waarna de deur er in zijn geheel moest worden uitgetild. Afgelopen week is het scharnier vervangen.Hoe het kan dat het scharnier stuk ging, weet Liemburg niet. 'We inspecteren regelmatig, maar deze was ons ontkomen. De scharnieren zijn vijftig jaar oud, dat is al een hele leeftijd.'