NAM aan zet bij Gerechtshof

De NAM moet woensdag voor het Gerechtshof in Arnhem nadere uitleg geven over de gaswinning en de negatieve gevolgen voor Groningen. Dat meldt de Groninger Bodem Beweging (GBB).

Het horen van het gasconcern gebeurt in het kader van de artikel-12 procedure, die advocaat Gerard Spong namens de bodembeweging heeft aangespannen.Het OM besloot eerder de NAM niet te vervolgen voor het veroorzaken van aardbevingsschade. Spong stapte vervolgens naar het Gerechtshof. Die heeft besloten de NAM te horen.Het wordt woensdag een drukke dag voor de NAM. De rechtbank in Assen doet dan ook een uitspraak over de claim voor immateriële schade, die is ingediend door de stichting WAG namens 127 gedupeerden. OM gaat NAM niet vervolgen voor gaswinning (2015)