Stadjer loopt 900 marathons: 'Ik draaf gewoon door'

Twintig jaar geleden begon Sjoerd Slaaf uit Groningen met hardlopen. Binnen een maand liep hij zijn eerste marathon. Zaterdag volgde nummer negenhonderd. 'Het werd steeds gekker. Ik draaf gewoon door.'

Slaaf liep zijn 900ste marathon in de luwte. Samen met een aantal gelijkgestemden, op een zelf uitgezet rondje in de bossen bij Paterswolde. 'Vroeger liep ik ook wel grote marathons zoals Berlijn of Hamburg, nu niet meer.'



Op naar de duizend

Slaaf is nog lang niet klaar met hardlopen. Zondag staat marathon 901 op het programma, hij hoopt de duizend te halen. 'Dat is binnen twee jaar te doen', denkt de Stadjer.



'Ik loop nu niet zo hard meer. Ik doe er vier tot vier en een half uur over. Dat was vroeger een uur minder. Snelheid is niet belangrijk meer, je moet soepel blijven.'



'Het kost wel veel tijd'

Slaaf ziet één nadeel aan zijn hobby: 'Het kost wel veel tijd.'

