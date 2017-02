Fries paard Riemer krijgt kans bij de Groninger politie

Een opvallende nieuwkomer bij de bereden politie in Groningen: het Friese paard Riemer. Dat is bijzonder, omdat tot nu toe alleen dieren van het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN'ers) werden gebruikt voor politiewerk op straat.

De regels zijn onlangs veranderd, waardoor nu ook Friese paarden in aanmerking komen voor de politie.Bereden Politie Nederland meldt op Facebook dat Riemer in Groningen wordt klaargestoomd voor het politiewerk. 'Riemer is dan wel al aangenomen, maar moet nog veel leren. Hij gaat nu de opleiding in om een goed politiepaard te worden. Dit houdt in dat Riemer veel de straat op zal gaan. Langzaam zal hij moeten wennen aan veel mensen en drukte om zich heen.'