Tafeltennis aan de Singelweg is 'uniek in de wereld'

Van de buitenkant is het een normaal huis. Maar de woning aan de Singelweg in Groningen herbergt een waar tafeltennismekka. Veel nationale en internationale toppers hebben er getraind. Midstars-speler Colin Rengers woont en traint er nu.

Het concept is ooit bedacht door de broers Jan en Anne Vlieg. Een trainingszaal achter een woonhuis, zodat er op elk moment van de dag gespeeld kan worden. Met maar één doel: heel goed worden. In de periode dat Jan Vlieg bondscoach was, kwam Bettine Vriesekoop vaak over de vloer. De trainingssessies onder leiding van Vlieg misten hun uitwerking niet.



Zestien uur per week achter de tafel

Nu staat Rengers er ongeveer zestien uur per week achter de tafel. Hij wil de nationale top halen. De deur naar het woongedeelte blijft hermetisch afgesloten. 'Ga daar maar niet kijken, want het is één grote chaos.'



En dus lopen we meteen door naar de zaal. Er staan drie tafels, waarvan deze middag maar één wordt gebruikt. De was hangt er te drogen en er kunnen pijltjes gegooid worden op een veelgebruikt dartbord. Rengers heeft zelf een klein krachthonk ingericht. 'Het is vooral een sporthuis geworden, een studentenhuis wil ik het niet noemen. Het is gewoon ideaal. Dichter bij de tafeltennistafel kun je niet wonen. Bovendien is het ook dichtbij school.'



Noordelijke tafeltennisderby

Zaterdag speelt hij met Midstars de noordelijke tafeltennisderby tegen DTK uit Klazienaveen in de Eredivisie. 'We gaan er alles aan doen om te winnen. Zeker omdat Klazienaveen de tegenstander is.' Midstars kan de punten ook goed gebruiken. Het team wil de play-offs halen en moet daarvoor bij de eerste vier van de competitie eindigen.



Ballen flitsen over de tafel

Peter Verweij is deze middag zijn sparringpartner. De ballen flitsen over de tafel. Het zweet gutst vooral bij Verweij van het hoofd. De routinier speelt niet meer op het hoogste niveau en is nu vooral trainer.



'Hier heel wat uurtjes getraind'

'Ik heb hier al heel wat uurtjes getraind. Ook nog in de periode dat er toppers kwamen. Ik heb nog tegen Vriesekoop staan spelen. Deze locatie is sowieso uniek voor Nederland en misschien wel in de wereld. Er staan wel eens mensen voor de deur die toch maar eerst bellen om zeker te weten dat ze op het juiste adres zijn', zegt Verweij.

