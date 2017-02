Mollema laat zich zien in Abu Dhabi

(Foto: Trek-Segafredo)

Bauke Mollema heeft zich in de koninginnenrit van de Ronde van Abu Dhabi goed laten zien. Op de slotklim sprong hij weg uit het peloton, maar hij kon de koplopers niet meer achterhalen.

Mollema kwam na een beklimming van bijna 11 kilometer als vierde over de streep op de top van de Jebel Hafeet. De Portugees Rui Costa won de etappe over in totaal 186 kilometer. Hij won de sprint van Ilnoer Zakarin.



Tussen dit tweetal en Mollema legde Tom Dumoulin beslag op de derde plaats. Costa nam ook de leiding over in het algemeen klassement.



Zondag is de vierde en laatste etappe. Mollema staat vierde in het algemeen klassement.

Door: Henk Elderman