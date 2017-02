Brandweer redt kat na drie dagen van het dak

(Foto: De Vries Media)

De brandweer heeft zaterdagmiddag een sterk verzwakte kat van het dak van een flat aan de Bosboom-Toussaintstraat in Groningen gered.

Sprong op balkon

De kat zat er volgens omstanders al een dag of drie. De brandweer probeerde het beestje via een hoogwerker te pakken te krijgen, maar de kat liet zich niet zo snel vangen. Na een sprong op het balkon kon het dier gepakt worden.



Overgedragen aan dierenambulance

De kat is overdragen aan personeel van de dierenambulance. Hoe het diertje op het dak kwam, is niet bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden