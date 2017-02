Oranje Nassau niet opgewassen tegen Putten

(Foto: CVW Oranje Nassau/Twitter)

Oranje Nassau heeft de overwinning vorige week tegen Urk geen vervolg kunnen geven. De ploeg van trainer Patrick Zwart verloor zaterdag op eigen veld met 3-0 van subtopper SDC Putten.

Slecht begin

ON begon slecht aan de wedstrijd en stond na dik een kwartier spelen al met 2-0 achter. Joost Heerschop, uit een corner, en Rick Degenaar maakten de doelpunten. Hierna herstelden de Groningers zich enigszins. Tot grote kansen kwam de thuisploeg echter niet.



Geen aansluitingstreffer

In de tweede helft gingen de oranjehemden op zoek naar de aansluitingstreffer, maar de verdediging van Putten stond pal. Het lukte ON niet om echte kansen uit te spelen. Vlak voor tijd bepaalde Jerald Reina de eindstand op 3-0.



Ranglijst

Oranje Nassau blijft op de vijftiende en voorlaatste plaats staan in de hoofdklasse B met zestien punten uit negentien wedstrijden.

Door: RTV Noord Correctie melden