'Omgekeerde bewijslast moet voor hele provincie gelden'

De NAM moet voortaan in de hele provincie bewijzen dat schade aan huizen niet het gevolg is van de gaswinning. Dat vindt de Artibiter Aardbevingsschade.

Afgelopen week oordeelde de Arbiter dat de NAM aansprakelijk is voor schade aan een woning in Haren. 'De scheurvorming is het gevolg van bodembeweging door gaswinning.' Daarom vindt de Arbiter dat de omgekeerde bewijslast nu ook voor de hele provincie Groningen moet gelden, en niet alleen in het bevingsgebied.De Tweede Kamer stemde in juni vorig jaar voor de omkering van de bewijslast voor gevallen in het aardbevingsgebied. De Eerste Kamer heeft wetsvoorstel in december aangenomen.Voor die tijd moesten inwoners van het gebied zelf bewijzen dat de schade aan hun woningen werd veroorzaakt door de gaswinning. Veel gedupeerde Groningers gaan daar onder gebukt, omdat zij een moeizame strijd voeren met de NAM.