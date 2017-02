Multitalent Rick Schaaphok kan als spits zijn energie het beste kwijt

Rick Schaaphok voor de camera van RTV Noord

Als talentvolle doelman trainde Rick Schaaphok uit Winsum jaren geleden mee bij betaald voetbalclub Veendam. Inmiddels is Schaaphok alweer jaren succesvol aanvaller. Eerst bij VIBOA en nu bij fusieclub VV Winsum.

Keepershandschoenen opgeborgen

'Ik ben iemand die best wel wat energie heeft en dat kon ik in het doel moeilijk kwijt,' geeft de 30-jarige Schaaphok als belangrijkste reden waarom hij een aantal jaren geleden de keepershandschoenen definitief opborg.



Vijf treffers dit seizoen

Dit seizoen staat de teller nog maar op vijf competitietreffers, omdat Schaaphok de eerste helft van het seizoen miste vanwege een enkelblessure. Vorige week was het in de thuiswedstrijd tegen Olde Veste '54 twee keer raak en zaterdag maakte Schaaphok in de inhaalwedstrijd tegen BCV vlak voor rust van afstand zijn vijfde treffer van het seizoen. Winsum won het duel met 3-1.



'Hij zit motorisch fantastisch in elkaar'

Ploeggenoot Marcel Pannekoek omschrijft zijn vriend heel helder. 'Hij is multigetalenteerd. Geef hem een dartpijl en hij staat in de finale, geef hem een tennisracket en hij doet mee om de bovenste plekken. Dat is met keepen en voetballen net zo. Rick is een topsportman, die motorisch fantastisch in elkaar zit.'



Plekje onder de lat

De topschutter begon in de F-jes als voetballer. Ten tijde van de A-junioren vond Schaaphok een plek onder de lat, omdat het als voetballer niet echt wou vlotten. 'Het keepen kon ik wel aardig. Dat deed ik in de bedrijvencompetitie wel eens. Toen zei ik dat ik wel een jaartje op in goal wilde staan en zo is het eigenlijk begonnen.'



Met tegenzin in het doel

Er was uiteindelijk toch sprake van lichte tegenzin om in het doel te staan. Dat bracht zo'n zes jaar geleden het besluit om te gaan voetballen. Tijdens zijn eerste wedstrijd in het eerste elftal scoorde Schaaphok direct twee keer. Schaaphok werd als voetballer nog nooit kampioen en dat hoopt de Winsumer de komende jaren nog een keer te worden.

Door: Theo Sikkema Correctie melden