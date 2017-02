Column: Japie

‘Volluk!!’ Een mannenstem klinkt in de bijkeuken. Dat kan er maar eentje zijn, denk ik. Lientje denkt het ook. Ze zet haar schoteltje met Groninger koek op tafel en veegt de kruimels van haar mond. ‘Dat zol Harm Lubbert weden’, zegt ze met een blij gezicht. ‘Klopklop’, gaat het op de kamerdeur.

Om de hoek van de deur verschijnt het hoofd van Harm Lubbert.’ Goud volk’ zegt ie. ‘Most ook kovvie mit kouke?’ vraagt Lientje. Ze wacht het antwoord niet af en wisselt Harm Lubbert af in de deurpost om naar de keuken te gaan.



‘Zet nait zain’, zeg ik, terwijl Harm Lubbert aanschuift aan de grote tafel in de achterkamer. Dat klopt ook want Haarm Lubbert is al een tijdje niet geweest. ’s Winters hebben we ook niet zoveel met elkaar te praten, want dan vis ik niet. Ik vis alleen bij een heerlijk temperatuurtje en niet te veel wind. En mooiweer-vissers als ik hebben deze maanden niets te zoeken aan het viswater.



Haarm Lubbert wel. Die vist altijd door. Bij nacht en ontij. Bij weer en wind. Zelfs ijs weerhoudt hem niet van een goed potje vissen. Met een bijl hakt ie een gat in het ijs. Gekleed in een poolpak neemt ie plaats op z’n koffer en tuurt uren naar zijn dobber. En ook nog vangen ook. Want ik kan me niet herinneren dat hij ooit zonder iets te vangen naar huis ging. Want dan bleef ie net zo lang zitten, totdat ie wel iets ving. Maar ook dat kwam niet zo vaak voor. Harm Lubbert was een échte viskeman.



Als het voorjaar in zicht komt, komt Harm Lubbert altijd even buurten. ‘Of ik t der al weer aan tou heb?’ Ik verwacht daarom een vraagje over vissen. Het loopt anders.’ Hest al heurt? Japie is dood’.



Japie? Even heb ik een andere Japie in gedachten, van even verderop in het dorp. Maar nee deze Japie is van aander kaant spoor. Eigenlijk ken ik hem niet zo goed. ‘Och man wat ja sneu ja’, zegt Lientje als ze Harm Lubbert een mok zwarte koffie en een dikke plak Groninger koek met een extra dikke laag roomboter voorzet. ‘Dat was zeker sneu’, zegt Harm Lubbert. Het is aan z’n gezicht te zien.



Japie was een verstokte vrijgezel in het ‘dorp aander kaant spoor’. Hij woonde samen met zijn zuster in het kleine huisje in de nieuwbouw, dat nu vijftig jaar later geen nieuwbouw meer mag heten. Japie was vroeger best een knappe kerel om te zien. Aan de vrouw kwam hij wonderwel nooit. In zijn diensttijd in Brabant had hij een week verkering gehad, maar het meisje liet hem zitten zonder ooit iets meer van zich te laten horen. Het was meteen het einde van Japie’s wandeling op het liefdespad.



En dus woonde hij goed vijftig jaar later met z’n zuster samen in een huisje. Japie werkte bij Rijkswaterstaat in het onderhoud. Beetje grasmaaien. Beetje inspecteren. Beetje controleren. Zo kwam Japie de dag wel door. Ook werkte hij in het dorpscafé genoemd naar de grote neus van de caféhouder. Als Neuze tussen vijf en zeven thuis een prakje ging eten, nam Japie het over achter de bar. Als z’n schift klaar was, nam Japie plaats aan de voorkant van de bar. Voor een kleintje pils en heel soms een borreltje ernaast.



Op een dag kwam Japie opgewonden het café binnen. Alle hoofden aan de bar, en die ene met de grote neus achter de bar, gingen richting Japie. Want als Japie opgewonden was dan moest er iets aan de hand zijn. Japie had een nieuwe buurman. ’n Zwaarte. Aine tot Somalië oet’. De hoofden aan de bar gingen hoofdschuddend heen en weer. Het werd steeds gekker in het dorp. Japie had geen contact met de buurman en dat zocht hij ook niet. De buurman zwaaide wel eens of riep iets in het Engels of Japie hoorde hem door het open raam iets koeterwaals in een telefoon schreeuwen. Maar daar bleef het ook bij voor Japie.



Een half jaar later kwam Japie weer opgewonden de deur van het café binnen. Weer gingen alle hoofden richting Japie. ‘Der woont nou n heul femilie van dij zwaarten’, zee Japie. Buurman die gevlucht was voor een bloedige burgeroorlog was herenigd met zijn gezin. Zijn vrouw en drie kleuterkinderen waren overgekomen en woonden nu ook naast Japie en zijn zuster. Contact was er niet.



Op een dag zag Japie een bal liggen in zijn tuin. Tussen de prei en de waalze bonen. 'Verdold', dacht Japie. 'Dij miesgasters'. Niet veel later zag hij een klein donker koppie uitkomen boven het hek van het achterpad. En toen nog één. Twee paar zielig kijkende bruine ogen staarden naar de bal. Japie kon het niet over z’n hart verkrijgen om de bal te laten liggen. Hij liep de tuin in pakte de bal. ‘For you en n beetje veurzichteg weden’ zei hij er achteraan. Het begin van de band van Japie met de Suleymaans uit Somalië. Als dank voor de bal kregen Japie en zijn zus van moeders Suleymaan een grote pan vol gestoofd vlees en rijst naar Somalisch recept. Japie leerde de kinderen hoe te trappen met een bal, hij leerde ze fietsen en bracht ze of haalde ze van school en vaak hielp hij vader en moeder mee met hun papierwinkel. De kleintjes Suleymaan waren gek met Ome Japie. Japie had ook tijd want hij genoot inmiddels van zijn pensioen. Zo verzorgde Japie zijn zuster en was hij de helpende hand van de Somalische buren.



’t Mout ook nait langzoamer, aans valt e om’. In het café hadden ze Japie zien fietsen. En er zat geen gang meer in. De constatering was een voorbode van onheil. Japie had zich ‘om dat n goud ding is’ aangemeld voor een grootscheeps darmkankeronderzoek van het UMCG. En laten ze nu net darmkanker vinden bij Japie. Maar Japie knokte zich er weer bovenop. Maar de dag nadat hij de tijding kreeg dat het goed zat in zijn darmen kreeg hij na het avondeten pijn in de buik. n beetje 'navvelsoezen'. Japie ging maar eens vroeg naar bed. Om nooit meer wakker te worden.



Op zijn begrafenis zat zijn zuster en de hele familie Suleymaan vooraan bij de kist. Huilend en rouwend om broer en Ome Japie.



Lientje ruimt zonder iets te zeggen de kopjes en schoteltjes van tafel. Ze pinkt even iets weg in haar ooghoek. ‘Houst mit vissen’, breng ik het onderwerp ergens anders op. ‘Mwwoah nait zoveel zin meer in’. ‘Owwh?’ ik kijk hem aan in zijn blauwe ogen. Dan komt het hoge woord eruit. Hij is bij het vissen door het ijs gezakt. Ik moet lachen. Harm Lubbert niet. Even later nemen we afscheid bij de achterdeur. Als hij bijna de oprit af is draait hij zich om.



‘Nou bin ‘k net as die. Ook n mooi-weer-visser… ‘ en de schouders hikken mee in de bulderende lach van mijn oude vriend.



Erik Hulsegge



Met dank aan Harm Lubbert. Straks om 9.30 uur in de Noordmannen op Radio Noord het verhaal in het Gronings

