Woensdag debat Provinciale Staten over positie Jacques Tichelaar

(Foto: Jeroen Jumelet/ANP)

Woensdag komt er in Provinciale Staten van Drenthe een openbaar debat met commissaris van de koning Jacques Tichelaar. Dat besluit is genomen bij een besloten spoedoverleg van de fractieleiders in Provinciale Staten met Tichelaar (PvdA).

Door: RTV Noord Correctie melden