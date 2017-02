Groningen geeft voorsprong uit handen en verliest van Utrecht

(Foto: JKBeeld archief)

FC Groningen heeft zaterdagavond een 2-0 voorsprong uit handen gegeven tegen FC Utrecht en het duel met 2-3 verloren. Linssen zette de thuisploeg met twee goals op het goede spoor, maar in de tweede helft sloeg Utrecht keihard terug.

Voorsprong

Ayoub maakte in de 82e minuut de beslissende treffer. Bij rust was er niets aan de hand voor FC Groningen. De ploeg van trainer Ernest Faber begon uitstekend aan de wedstrijd en stond na vier minuten spelen al op voorsprong. Linssen kopt een voorzet van Hiariej tegen de touwen. Op slag van rust was het opnieuw de Limburger die profiteerde van een fout van Janssen en de voorsprong verdubbelde.



Aansluitingstreffer

Vlak na de pauze kreeg Linssen de kans op 3-0, maar zijn schot ging voorlangs. In de 54e minuut kwam FC Utrecht terug in de wedstrijd. Haller kopte uit een hoekschop van Ayoub de aansluitingstreffer achter Padt.



Beslissing

Tien minuten voor tijd kwamen de gasten op gelijke hoogte. Doelman Padt had geen antwoord op een hard schot van rechtsback Troupée. Twee minuten later sloeg Utrecht opnieuw toe. Na desastreus uitverdedigen bij FC Groningen vond Haller in het strafschopgebied Ayoub die met zijn linkervoet afrondde.



Ranglijst

FC Groningen staat op de tiende plaats in de eredivisie met 27 punten uit 24 wedstrijden.

