Midstars hervat competitie met nederlaag

(Foto: RTV Noord)

De tafeltennissers van Midstars uit Middelstum hebben zaterdagavond de noordelijke derby tegen DTK'70 uit Klazinaveen met 4-2 verloren.

Eerste punt

Jan Tammenga en Arnoud Meijer verloren de eerste twee enkelspelen, allebei met 3-0. Het eerste punt voor de Groningers werd binnengeslagen door Colin Rengers die Nathan van der Lee in een spannende wedstrijd met 3-2 de baas was.



Eindstand

Na de pauze namen de gasten verder afstand en na vijf partijen stond het 4-1 in het voordeel van DTK'70. Arnoud Meijer boekte in de laatste partij van de avond, tegen Nathan van der Lee, nog een overwinning en bepaalde daarmee de eindstand op 4-2 in Drents voordeel.



Stand

Midstars staat op de vijfde plaats in de eredvisie met 27 punten uit tien wedstrijden.

Door: RTV Noord Correctie melden