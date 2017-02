Twee doden bij verkeersongeluk in Zandeweer

(Foto: 112Groningen/Roderick Spijk)

Bij een eenzijdig ongeval aan de Scheltkemaweg (N999) in Zandeweer zijn zaterdagavond twee mensen om het leven gekomen.

Het ongeval gebeurde rond half tien. Het is niet bekend of er meer mensen in de auto zaten.



Over de oorzaak is nog niets bekend.

Door: Tristan Braakman Correctie melden