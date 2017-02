Lycurgus verslaat talenten in drie sets

(Foto: JK Beeld archief)

De volleyballers van Abiant/Lycurgus hebben zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen het Talentteam uit Papendal met 3-0 gewonnen.

Setstanden

De setstanden waren 25-20, 25-13 en 25-22. In de eerste set ging het voor 400 toeschouwers in het topsportcentrum van het Alfa-College tot 12-12 gelijk op. Hierna sloeg Lycurgus het beslissende gaatje.



Langste eind

In de tweede set was het niet spannend en kwam het Talentteam niet in de wedstrijd. Na deze teleurstelling herpakten de talenten zich en zorgden ervoor dat het in de derde set lang spannend bleef. Toch trok opnieuw de ploeg van coach Arjan Taaij aan het langste eind.



Scheemda

Bij het Talentteam maakte Pascal Hoogstra, afkomstig uit Scheemda, zijn minuten. Speciaal voor hem was een afvaardiging van volleybalclub Set Uppers uit zijn geboorteplaats op dit duel afgekomen.



Stand

Lycurgus staat tweede in de eredivisie met 47 punten uit zeventien wedstrijden. Koploper Dynamo heeft twee punten meer, maar ook een duel meer gespeeld.

