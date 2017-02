Donar maakt korte metten met Rotterdam

(Foto: JK Beeld archief)

Donar had zaterdagavond geen enkele moeite met Rotterdam. De ploeg van coach Erik Braal won in de Maasstad overtuigend met 82-56.

Toon gezet

De Groningers begonnen prima aan de wedstrijd en namen al snel een 15-1 voorsprong in het eerste kwart. Bij Rotterdam lukte in de beginfase niets. Hiermee was de toon gezet. Bij rust was het 37-21 in Gronings voordeel.



Doordenderen

Na de pauze denderde Donar door naar een voorsprong van 62-32 aan het einde van het derde kwart. In de laatste tien minuten lieten de gasten de touwtjes enigszins vieren. Topscorer aan de kant van de Groningers was Jason Dourisseau met 25 punten. Donar is koploper in de Dutch Basketball League met veertig punten uit 21 duels.

Door: RTV Noord Correctie melden